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Camera's voor vrachtwagenverbod Merwedebrug dit weekend geplaatst

Verkeer

Vandaag, 16:55

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Rijkswaterstaat verwacht dit weekend speciale detectiecamera's te plaatsen bij de Merwedebrug. Na het weekend kunnen dan de eerste boetes worden uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die het verbod op vrachtverkeer negeren, meldt een woordvoerder.

Er komen bij de brug zogenoemde ANPR-camera's te staan, die automatisch kentekenplaten kunnen herkennen. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat weginspecteurs met een boa-status inzetten om de beelden uit te lezen en de boetes daadwerkelijk uit te schrijven. Die boete bedraagt 500 euro.

De camera's worden komend weekend neergezet en getest. Eerder liet Rijkswaterstaat weten dat handhaving van het verbod lastig is, omdat het verbod op vrachtverkeer met borden aan chauffeurs moet worden duidelijk gemaakt. Daarvoor moet dan weer een verkeersbesluit genomen worden, wat op zich laat wachten. Op dit moment staan er wel een paar borden, maar niet voldoende om een uitgeschreven boete ook in de rechtbank te kunnen verdedigen. Het handmatig noteren en beboeten van langsrijdend vrachtverkeer door boa's of agenten was volgens de woordvoerder om dezelfde redenen ook niet eerder uitvoerbaar.

Eerder bleek al dat vrachtverkeer nog steeds over de brug rijdt, zo zie je in bovenstaande video.

De Merwedebrug is sinds zaterdag 17.30 uur dicht voor vrachtverkeer, omdat een controle uitwees dat de brug verzwakt is. Toch bleven vrachtwagens de afgelopen dagen gewoon over de brug rijden. Rijkswaterstaat deed al "een dringend beroep" op vrachtwagenchauffeurs en transporteurs om geen gebruik te maken van de brug.

Door ANP

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