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Rijkswaterstaat gaat kentekens vrachtwagens scannen voor boetes op Merwedebrug

Verkeer

Gisteren, 22:17

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Rijkswaterstaat verwacht dat binnen twee weken gehandhaafd kan worden op het verbod op vrachtverkeer voor de Merwedebrug. Dat is afhankelijk van camera's die geplaatst moeten worden. Daarna kan Rijkswaterstaat weginspecteurs met een boa-status inzetten om de beelden uit te lezen en de boetes daadwerkelijk uit te schrijven. Die boete bedraagt 500 euro.

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De Merwedebrug is sinds zaterdag 17.30 uur dicht voor vrachtverkeer, omdat een controle uitwees dat de brug verzwakt is. Toch bleven vrachtwagens op zondag en maandag gewoon over de brug rijden. Rijkswaterstaat doet "een dringend beroep" op vrachtwagenchauffeurs en transporteurs om geen gebruik te maken van de brug.

ANPR-camera's

Er komen bij de brug zogenaamde ANPR-camera's die automatisch kentekenplaten kunnen herkennen. Het is nog onduidelijk wanneer die geplaatst worden. Dat is volgens Rijkswaterstaat afhankelijk van waar welke camera's beschikbaar zijn.

Door ANP

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