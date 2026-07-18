Merwedebrug afgesloten voor vrachtwagens, constructie niet veilig

Vrachtverkeer mag vanaf zaterdag aan het einde van de middag niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat blijkt uit onderzoek dat de boogconstructie van de brug, waar de snelweg A27 overheen loopt, op meerdere locaties minder sterk is dan eerder werd aangenomen.

Vanaf 17.30 uur geldt daarom een verbod voor vrachtverkeer op de brug.

Rijkswaterstaat stelt op basis van de huidige inzichten "de constructieve veiligheid van de brug voor zwaar verkeer" niet langer te kunnen garanderen. "Omdat het staal minder sterk is dan eerder werd gedacht, kan er overbelasting van de boog van de brug ontstaan. Hierdoor bestaat het risico dat de stalen platen waaruit de boog is opgebouwd onder hoge druk gaan vervormen."

Auto's, bussen en hulpdiensten

Door vrachtverkeer te weren, neemt de belasting volgens Rijkswaterstaat af. Personenauto's en ander verkeer kunnen gewoon gebruik blijven maken van de brug. Dat geldt ook voor lijnbussen en hulpdiensten.

De huidige Merwedebrug stamt uit de jaren zestig en het einde van de levensduur nadert. Het westelijke deel van de nieuwe brug zou volgens planning in 2031 open moeten gaan.

Al eerder dicht

In 2016 was de brug ook al een tijd afgesloten voor vrachtverkeer wegens mankementen. Nadat haarscheurtjes in het staal waren ontdekt, mochten vrachtwagens er twee maanden niet overheen. Transportondernemers dienden toen voor enkele miljoenen euro's aan schadeclaims in.