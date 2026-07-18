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Vakantieverkeer zorgt voor lange files richting Zuid-Europa

Verkeer

Vandaag, 11:40

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Op verschillende wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen is het erg druk met vakantieverkeer. Het loopt vast op de gebruikelijke punten waar het elke zomer filerijden is, zegt een woordvoerder van de ANWB.

In Frankrijk doen vakantiegangers er op de A7 tussen Lyon en Orange uren langer over. Vooral bij Valence staat het vast. Automobilisten in Duitsland staan in de file op de A8 van München naar Salzburg, tussen Neukirchen en de grens met Oostenrijk.

Bij verzorgingsplaats Hazeldonk langs de A16 was het vrijdagochtend al vroeg druk, zoals je in bovenstaande video ziet.

Vertraging op bekende routes

In Oostenrijk doet het verkeer op de A11 van Salzburg naar Villach er langer over. Verderop is er vertraging voor de Karawankentunnel, op de A11 van Villach naar het Sloveense Ljubljana.

Op de A2 tussen de Zwitserse steden Luzern en Chiasso zitten de knelpunten voor Altdorf, voor Amsteg en voor de Gotthardtunnel.

Bestuurders in Italië komen in de file terecht op de A14 tussen Bologna en Imola, onderweg naar Rimini.

Door ANP

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