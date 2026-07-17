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Drukte op de weg: ruim 430 kilometer file door vakantieverkeer

Verkeer

Vandaag, 15:39

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Voor de derde vrijdag op rij is het druk op de Nederlandse wegen door vakantieverkeer. Volgens de ANWB stond er vrijdagmiddag rond 15.25 uur in totaal 433 kilometer file.

Met het begin van de zomervakantie in Midden-Nederland hebben nu alle regio's vakantie. De meeste vertragingen staan op wegen richting het zuiden. Volgens de ANWB gaat het vooral om recreatieverkeer.

Bij verzorgingsplaats Hazeldonk langs de A16 is het al vroeg druk, zoals je op bovenstaande video ziet.

Minder woon-werkverkeer

Hoewel veel mensen op weg zijn naar hun vakantiebestemming, is het gewone woon-werkverkeer juist afgenomen. Daardoor verwacht de ANWB dat de spits de komende weken minder druk zal zijn dan normaal.

Mensen die deze zomer nog wel met de auto naar hun werk gaan, zullen volgens de verkeersdienst daardoor minder vaak in de file terechtkomen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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