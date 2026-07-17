Zomervakantie van start: al vroeg druk bij vakantiecheck Hazeldonk

Heel Nederland heeft vanaf vrijdagmiddag zomervakantie. Dat zorgt voor veel verkeer richting het zuiden en oosten van Europa. Ook bij verzorgingsplaats Hazeldonk langs de A16 is het al vroeg druk. Daar sluiten vakantiegangers aan voor een laatste controle van hun auto en caravan door de ANWB.

Tijdens de gratis controle (ook voor niet-leden) kijkt het wagenwachtpersoneel onder meer naar de banden, verlichting, accu, het oliepeil en de koelvloeistof. Ook de caravan wordt gecontroleerd. Daarbij wordt onder meer gekeken of deze niet te zwaar is beladen en of de bagage goed vastligt. "Het is al vroeg druk", zegt Stephan Grout van de ANWB. "We dachten dat het rustig zou beginnen, maar om 07.30 uur stond er al een file voor de check."

Niet iedere auto is klaar voor vertrek

Volgens de ANWB blijkt zo'n controle voor sommige bestuurders hard nodig. Niet iedere auto of caravan is direct klaar voor een lange vakantiereis. "Het is mooi als iedereen veilig op reis kan gaan. Veel kun je zelf doen, maar we merken dat mensen het liever laten doen. Het geeft ook rust als de ANWB zegt dat je auto veilig is om ermee op vakantie te gaan."

In de video hierboven is te zien hoe het er vrijdagochtend aan toeging bij verzorgingsplaats Hazeldonk.