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Ik ga op vakantie en ik vergeet: deze spullen blijven het vaakst thuis

Reizen

Vandaag, 11:39

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De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel Nederlanders weer de koffers pakken voor een reis naar de camping, een hotel of een verre bestemming. En hoe goed je ook inpakt, de kans is groot dat je weleens iets vergeet.

Uit een top 10 van de ANWB blijkt dat vakantiegangers verrassend vaak zonder belangrijke spullen vertrekken. Daarbij gaat het niet alleen om voor de hand liggende items, zoals een tandenborstel of slippers. De lijst bevat ook een aantal onverwachte spullen die regelmatig thuis blijven liggen.

Benieuwd welke spullen het vaakst worden vergeten? Bekijk de video bovenaan dit artikel voor de volledige top 10.

Door Redactie Hart van Nederland

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