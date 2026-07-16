Meerdere autobranden op snelwegen zorgen voor verkeershinder

Meerdere autobranden zorgen donderdagmiddag en -avond voor verkeershinder op verschillende snelwegen. Volgens Rijkswaterstaat waren delen van de A15, A16 en A28 afgesloten vanwege bluswerkzaamheden. Op de A76 bij Geleen is de brand inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden duren nog.

Op de A76 richting Heerlen zijn bij Geleen de rechterrijstrook en de afrit afgesloten nadat daar een vrachtwagen vlam vatte. Ook de verbindingsweg vanaf de A2 vanuit Maastricht naar de A76 is dicht. Volgens Rijkswaterstaat duurt dit naar verwachting tot 20.30 uur.

Eerder op de dag was bij knooppunt Ridderkerk-Zuid de verbindingsweg van de A15 vanuit Europoort naar de A16 richting Breda dicht vanwege een voertuigbrand met een Ford Fiesta. Verkeer op de A16 vanuit Rotterdam moest rekening houden met vertraging.

En ook op de A28 richting Zwolle ging het mis. Een voertuigbrand bij knooppunt Hoevelaken is inmiddels geblust. Verkeer richting Zwolle kan weer gebruikmaken van de parallelrijbaan en ook de verbindingsweg naar de A1 is weer open.

Beeld: X / Rijkswaterstaat