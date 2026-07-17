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Geen HTM-bussen in Den Haag door ernstig technisch probleem

Geen HTM-bussen in Den Haag door ernstig technisch probleem

Verkeer

Vandaag, 19:04

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HTM heeft het busverkeer in Den Haag vrijdagavond stilgelegd nadat bij enkele bussen een ernstig technisch mankement is ontdekt. Uit voorzorg worden alle bussen gecontroleerd. Reizigers moeten rekening houden met flinke overlast.

"De overlast voor reizigers is groot en dat vinden we erg vervelend", aldus HTM. "Onze eerste prioriteit is nu om het technisch mankement bij die bussen te verhelpen waar dat nodig is. Zodra er meer duidelijkheid is volgt nadere informatie."

Zaterdag hopelijk weer busverkeer

Om wat voor mankement het precies gaat, kan een woordvoerder van HTM niet zeggen. De bussen rijden in ieder geval tot het eind van de dag niet. Als na de inspectie blijkt dat er voldoende bussen zijn die veilig de weg op kunnen, wordt de dienstregeling zaterdag "hopelijk" weer opgestart, aldus de woordvoerder.

Door ANP
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