OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nog steeds vrachtwagens over Merwedebrug ondanks verbod

Verkeer

Vandaag, 09:45

Link gekopieerd

Hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien, is nog onderwerp van gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Dat laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat zondagochtend weten. Ze spreekt nu vooral van een oproep aan vrachtverkeer om zich aan de maatregel te houden.

Zondagochtend rijden er nog gewoon vrachtwagens over de Merwedebrug, zag ook onze verslaggever die erover vertelt in de video bovenaan.

"De politie kan natuurlijk wel handhaven, maar daar zijn we nog over in gesprek", zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Later moet duidelijk worden of er bijvoorbeeld boetes opgelegd gaan worden of dat de handhaving op een andere manier vorm krijgt.

Door ANP

Lees ook

Nog onduidelijk wat er moet gebeuren met verzwakte Merwedebrug
Nog onduidelijk wat er moet gebeuren met verzwakte Merwedebrug
Merwedebrug dicht voor vrachtverkeer om veiligheid: 'Pijnlijk signaal'
Merwedebrug dicht voor vrachtverkeer om veiligheid: 'Pijnlijk signaal'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.