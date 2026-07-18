Nog onduidelijk wat er moet gebeuren met verzwakte Merwedebrug

Een brug die aan het einde van zijn levensduur is nog één keer oplappen, of nog jarenlang vrachtverkeer weren. Dat zijn grofweg de opties die Rijkswaterstaat heeft met de Merwedebrug bij Gorinchem. De boogconstructie blijkt dermate zwak dat technici het niet meer verantwoord vinden er vrachtwagens overheen te laten rijden.

"Het is een grote tegenvaller voor ons en onze weggebruikers", zegt directeur Netwerkmanagement Adri de Groot van Rijkswaterstaat. Hij weet nog niet precies hoe nu verder. "We gaan eerst nader onderzoek doen en afhankelijk daarvan maatregelen nemen", zegt De Groot. "Dat kunnen technische maatregelen of gebruiksbeperkingen zijn. Maatregelen moeten binnen een redelijke termijn mogelijk zijn en in verhouding staan tot de opbrengsten." Ook de kosten spelen mee.

De Groot kan nog niets uitsluiten, ook geen langdurige afsluiting voor vrachtverkeer. "We zouden dat zeer betreuren", zegt hij.

'Staal blijkt onvoldoende sterk'

Volgens de planning ligt in 2031 de eerste van twee nieuwe bruggen op zijn plaats. Het voorbereidende werk is net begonnen. Dat het staal van de bogen te zwak is, werd ontdekt toen stukjes ervan werden getest in aanloop naar de werkzaamheden. "De nieuwe brug wordt naast de huidige brug gebouwd. Voor de fundering moeten grote palen in de grond, dat kan effect hebben op de bestaande fundering", legt de bestuurder van Rijkswaterstaat uit. De constructie moet daarom tegen een stootje kunnen. "Maar het staal blijkt onvoldoende sterk."

Of dat gevolgen krijgt voor de bouwplanning, valt nog niet te zeggen. "Ik hoop het niet", zegt De Groot.

Tien jaar geleden kampte de brug in de A27 met haarscheurtjes in de onderbalken, waarop een verstevigingsoperatie volgde. Voor de huidige problemen waren volgens De Groot toen geen aanwijzingen.