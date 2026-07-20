Vrachtwagens riskeren boete op Merwedebrug, maar controles blijven uit

Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden, riskeren een boete van 500 euro. Toch wordt er op dit moment niet actief gecontroleerd bij de brug, meldt RTL Nieuws. Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) noemt de afsluiting een "flinke tegenvaller" voor de transportsector en zegt dat de veiligheid van weggebruikers vooropstaat.

Volgens het Openbaar Ministerie kunnen chauffeurs een boete krijgen als zij het verbod negeren. De politie Rotterdam en de politie Zeeland-West-Brabant laten volgens RTL Nieuws weten niet speciaal bij de brug te controleren. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de verkeersmaatregel en zegt dat het organiseren van handhaving ingewikkeld is. Bij de brug zijn borden geplaatst die het verbod aangeven.

De Merwedebrug is sinds zaterdag 17.30 uur afgesloten voor vrachtverkeer, nadat een controle uitwees dat de brug verzwakt is. Toch bleven vrachtwagens ook op zondag en maandag over de brug rijden. Hoe lang de maatregel duurt, is nog niet duidelijk.

'Zo snel mogelijk handhaven'

Rijkswaterstaat wil "zo snel mogelijk" handhaven op het verbod op vrachtverkeer, maar daarvoor moeten eerst camera's worden geplaatst, laat een woordvoerder weten. Daarna kan Rijkswaterstaat weginspecteurs met een boa-status inzetten. Zij mogen weggebruikers staande houden en boetes uitschrijven. Hoelang het duurt voordat de handhaving kan beginnen, kan de woordvoerder niet zeggen.

"In de tussentijd doen wij een dringend beroep op vrachtwagenchauffeurs en transporteurs om geen gebruik te maken van de Merwedebrug", zegt de woordvoerder. "Iedere vrachtwagen die de brug passeert, draagt direct bij aan de verslechtering van de constructieve veiligheid van de brug. Hoe minder zwaar verkeer gebruikmaakt van de brug, hoe kleiner de belasting op de constructie. Anders zijn ingrijpender verkeersmaatregelen nodig."

Transportsector woest

Transport en Logistiek Nederland (TLN) onderzoekt juridische stappen na de onverwachte afsluiting van de Merwedebrug. De brancheorganisatie noemt de maatregel terecht als de veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de problemen te voorkomen.

De organisatie schat dat de afsluiting de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag kost door extra kilometers, langere reistijden en hogere operationele kosten. Tegelijkertijd roept TLN vrachtwagenchauffeurs op het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken.

Minister: veiligheid staat voorop

Minister Karremans zegt de zorgen in de transportsector te begrijpen. "We willen zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over het vervolg", zei hij maandagmiddag. Volgens de minister wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de Merwedebrug veilig te kunnen blijven gebruiken tot de nieuwe brug in 2031 gereed is.

Karremans wijst erop dat de problemen niet op zichzelf staan. "Een groot deel van onze bruggen, wegen en vaarwegen is verouderd en toe aan groot onderhoud of vervanging." Later dit jaar maakt het kabinet bekend welke infrastructuurprojecten als eerste worden aangepakt.