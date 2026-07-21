Vrachtverbod Merwedebrug raakt ook dit familiebedrijf: 'Vaste gasten blijven weg'

Rijkswaterstaat verwacht binnen twee weken te beginnen met de handhaving van het vrachtverbod op de Merwedebrug. Zodra ANPR-camera's zijn geplaatst, riskeren vrachtwagens die toch over de brug rijden een boete van 500 euro. De brug is sinds zaterdag afgesloten voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton, maar ondanks het verbod rijden er nog steeds vrachtwagens over de brug. Dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor transportbedrijven was al duidelijk maar ook het wegrestaurant van Adinda gaat de gevolgen voelen.

Vrachtwagenhauffeurs moeten door het verbod nu tientallen kilometers omrijden, waardoor ritten veel langer duren en de kosten snel oplopen. Ook de rijtijdenwet zorgt voor extra problemen, omdat sommige chauffeurs hun rit niet meer op één dag kunnen afronden.

"De gevolgen zijn enorm. We moeten veel verder omrijden en dat zorgt voor hoge extra kosten. Niet alleen door de extra kilometers, maar ook doordat chauffeurs langer onderweg zijn. Door de rijtijdenwet halen sommigen het niet meer om dezelfde dag thuis te komen en moeten ze onderweg overnachten. Dat brengt weer extra kosten met zich mee", zegt Leo Swijnenburg van JSB Transport tegen Hart van Nederland.

Grote klap voor familiebedrijf

Ook wegrestaurant Napoleon langs de A27 bij Hank merkt de gevolgen direct. Het familiebedrijf is voor een groot deel afhankelijk van vrachtwagenchauffeurs die er eten, douchen en overnachten. "Nu veel chauffeurs een andere route moeten nemen, blijven de vaste gasten weg", vertelt eigenaresse Adinda Geelhoed.

"Het is een echt familiebedrijf. Tien jaar geleden maakten we dit ook al mee en dat was een enorme klap. Daarna verwacht je dat de overheid ervan heeft geleerd. Dat het nu, vlak voordat de brug vervangen zou worden, opnieuw misgaat, hadden we echt niet verwacht", vertelt Adinda verder.

Volgens haar is vooral de onzekerheid groot. Het is nog onduidelijk hoe lang de afsluiting gaat duren en of getroffen ondernemers deze keer worden gecompenseerd. Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) spreekt van forse economische schade en onderzoekt juridische stappen tegen de overheid.