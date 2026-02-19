Sloop na explosie Utrecht begonnen: 'Je leven gaat een container in'

Een explosie verwoestte begin dit jaar meerdere panden in de Utrechtse Visscherssteeg, waarbij vier mensen lichtgewond raakten. Donderdag zijn de opruim- en sloopwerkzaamheden begonnen, die vier weken zullen duren. Student David moest zijn huis uit en woont nu om de hoek, met uitzicht op de brokstukken van zijn oude kamer.

Hoe hij en andere bewoners op die dag terugkijken en hoe het nu met hen gaat, zie je in bovenstaande video.