Alle vermiste katten na explosie Utrecht weer terecht: ook poes Cara is gevangen

Iedereen kan weer rustig ademhalen nu ook poes Cara terug is bij haar baasjes. Vandaag werd ze gevonden in een schuurtje. Dat schrijft RTV Utrecht. Cara was de laatste van de drie katten die sinds de explosie in de Utrechtse binnenstad vorige week vermist raakte.

De eigenaren van Cara kregen donderdag al het goede nieuws te horen dat hun andere kat Doerak weer terecht was. Hoewel het toen niet lukte om Cara ook te vangen, hoorden vrijwilligers van het Zoekteam Midden-Nederland haar wel miauwen. De zoektocht werd daarom vanmiddag voortgezet. En met succes. Cara bleek zich in een schuurtje verstopt te hebben.

Alles uit de kast

Er werd de afgelopen dagen intensief gezocht naar de drie katten die na de explosie vermist raakten. Vrijwilligers van Zoekteam Midden Nederland zetten onder meer tonijn, een speurhond en een warmtecamera in.

Dinsdagavond werd nog zonder resultaat gezocht, maar later in de nacht kwam het nieuws dat de eerste kat terecht was: Kerel. Later in de week volgde Doerak en vandaag dus Cara.

Dinsdagavond zochten vrijwilligers van Zoekteam Midden Nederland naar de katten. Het vangen van de katten blijkt makkelijker gezegd dan gedaan:

1:55 Vrijwilligers zoeken naar vermiste katten na explosie Utrecht

Opnieuw spannend

Toch werd het vanmiddag nog even spannend. Toen de vrijwilligers Cara terugbrachten naar haar baasjes, bleek Doerak er namelijk weer vandoor te zijn. Buren hadden één van de deuren opengelaten, waarna hij er tussenuit piepte.

Het zoekteam wilde net de honden weer op pad sturen, toen het verlossende woord kwam: Doerak bleek zich in het rommelhok verstopt te hebben en kon daar voor de tweede keer gevangen worden. Daarmee zijn alle katten nu dus écht terecht.