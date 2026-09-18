NK Pompoen Kweken: heeft Iwan de allerzwaarste van Nederland?

Wie kweekt de zwaarste pompoen van Nederland? Tijdens het NK Pompoen Kweken draait alles om geduld, precisie en vakmanschap. Pompoenkwekers, jong en oud, hebben de afgelopen paar maanden alles op alles gezet om de zwaarste pompoen van het land te kweken. Iwan Horde uit Leerdam is een van hen. In 2022 slaagde hij erin met zijn pompoen van 897,7 kg het Nederlandse record te verbreken. En ook dit jaar is Iwan weer van de partij. Het is dan ook een spannende dag: hij gaat de reuzenvrucht oogsten en op een pallet hijsen. Zaterdag is het moment van de waarheid. Dan wordt gekeken of Iwan de zwaarste pompoen van Nederland heeft.

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Precisiewerk: één foutje kan maanden werk verpesten

Maar zo'n gigantische pompoen kweek je niet zomaar. Het vergt maanden van voorbereiding, veel aandacht en ook een flinke dosis geluk. Zo wilde de neef van Iwan dit jaar ook meedoen, maar een muizenplaag gooide roet in het eten. Daarnaast maakten de wisselende weersomstandigheden deze zomer het de deelnemers niet gemakkelijk.

Extreme hitte en hevige regenbuien kunnen namelijk grote invloed hebben op de groei van een reuzenpompoen. "30 graden is eigenlijk wel de maximale temperatuur voor een pompoen, maar deze zomer was het soms te warm. Ook te veel vocht is lastig. Als je je pompoen niet regelmatig water geeft en die krijgt vervolgens ineens heel veel vocht binnen, dan kan hij scheuren", vertelde Iwan eerder aan Hart van Nederland.

En als dat gebeurt, kunnen maanden werk in één klap verloren gaan. "Je moet bij het kweken op veel dingen letten, zoals het juiste zaad, goede grond en de juiste voeding. Ik ben in april al begonnen met de zaailingen. Mensen onderschatten weleens hoe groot zo'n plant kan worden. Die van mij neemt inmiddels zo'n 80 vierkante meter in beslag."

Elk grammetje telt

Dat het op details aankomt, kan jurylid en medeorganisator Henry Jansen beamen. "Bij scheuren wordt een pompoen afgekeurd", vertelt hij. De regels zijn streng: een pompoen mag geen scheuren hebben, de steel mag niet te lang zijn en de vrucht moet schoon worden aangeleverd. Zelfs vlak voor de weging telt elk detail mee. Zo wordt de onderkant van de pompoen eerst geborsteld, zodat er geen aarde of ander vuil wordt meegewogen. Uiteindelijk draait het om maar één ding: het gewicht. De kweker met de zwaarste pompoen mag zich Nederlands kampioen pompoenkweker noemen.