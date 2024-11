Hoe doet 'ie dat toch? NK Bargoochelen brengt magie terug in de kroeg

In Emmen vond dit weekend het NK Bargoochelen plaats. Wat ooit een vertrouwd beeld was, een goochelaar achter de bar, is tegenwoordig een zeldzaamheid. Daarom besloot horeca- en goochelliefhebber Niels Nijland de magie terug te brengen waar die ooit begon: in de kroeg. Hij organiseert het NK Bargoochelen met één missie: zijn passie voor goochelen en de kroegcultuur samenbrengen en nieuw leven inblazen.

Aan het NK deden negen goochelaars mee, verdeeld over drie kroegen in Emmen. Elke kroeg ontving drie goochelaars en het publiek maakt een bijzondere kroegentocht langs deze magische plekken. “Het publiek maakt dus een kroegentochtje, maar dan zonder het gezuip,” lacht organisator Nijland. “Zo kunnen mensen echt de passie voor goochelen ervaren, gewoon aan de bar, met de goochelaar vlak voor hun neus.”

Verbaasd

Nijland, zelf ook goochelaar, doet dit jaar niet mee aan het NK, maar wil wel anderen inspireren. “Vroeger zag je vaker een goochelaar in het café, dat is nu zeldzaam. Jammer, want kroegen staan onder druk en een avond goochelen kan net dat beetje extra gezelligheid geven,” legt hij uit.

Volgens Nijland horen grote illusies en spectaculaire trucs thuis in het theater, maar voor het echte bargoochelen zijn eenvoud en interactie met het publiek juist de kracht. “Gewoon trucs aan de bar, waar mensen met hun hoofd erboven hangen en verbaasd staan.” En dat doen ze, zoals op bovenstaande video is te zien.