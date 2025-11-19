NK Snelglazenwassen opnieuw spektakel

Welke glazenwasser is het snelst? Daar probeerden ze woensdag in Houten een antwoord op te krijgen tijdens het NK Snelglazenwassen. Binnen enkele secondes moet een select clubje glazenwassers een paar ruiten perfect schoon krijgen. En dat ging er hard aan toe.

Het NK Glazenwassen is inmiddels een welbekend terugkerend fenomeen tijdens de Schoonmaak Vakdagen. En hoewel mensen dat wellicht zouden willen, kan niet iedere glazenwasser zomaar meedoen. Een diploma basisvakopleiding glazenwasser of SVS-diploma vakopleiding glazenwasser en een hoogwerkercertificaat zijn nodig om een kans te krijgen om de felbegeerde titel te behalen.

In bovenstaande video zie je wie er wint. De glazenwassers worden beoordeeld op kwaliteit, ergonomie en professionaliteit. Een professionele jury deelt punten uit in de categorieën veiligheid, vaardigheid & vakmanschap, effectiviteit & tempo en ergonomie. Dit wordt beoordeeld op de onderdelen ladder, hoogwerker en methodiek glaswassen.