Einde aan een tijdperk: 4Daagse-icoon Anneke voor het laatst in Bezemwagen

Zie je tijdens de 4Daagse de Bezemwagen rijden, dan zie je ook Anneke. De vrijwilliger van het Rode Kruis is al twintig jaar dé persoon die je met een glimlach opvangt als je het als wandelaar niet meer trekt. Ze is een echt 4Daagse-icoon te noemen. Maar dit jaar 'bezemt' Anneke voor het laatst de wegen schoon van de routes.

Eigenlijk wil je als wandelaar zo min mogelijk met haar te maken hebben: Anneke van het Rode Kruis. Maar als je haar ziet, dan komt ze altijd met een glimlach en een leuk praatje op je af. Al tientallen jaren heeft ze een verzachtend woordje klaar en helpt ze je erdoorheen.

Na deze editie gaat voor Anneke de bezem in de kast en is het gedaan. Dus ging Hart van Nederland nog één keer met Anneke de wagen in, is te zien in bovenstaande video.