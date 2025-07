Negen lopers gediskwalificeerd op eerste dag Nijmeegse 4Daagse

Tijdens de eerste dag van de Nijmeegse 4Daagse zijn al negen deelnemers uit de tocht gezet, dat meldt marsleider Henny Sackers. Een opvallende reden: één van de wandelaars zou een dier hebben meegenomen, iets wat alleen mag met speciale toestemming. Volgens ooggetuigen ging het mogelijk om een bulldog in een rugzak.

Sackers kan niet met zekerheid zeggen om wat voor dier het ging. "Het was in elk geval geen giraffe en ook geen marmot", grapte Sackers, al bleef hij vaag over welk dier het precies was. Alleen bijvoorbeeld blindengeleidehonden mogen officieel mee, mits daar dispensatie voor is aangevraagd.

Vannacht om 04.00 uur vertrokken de eerste lopers van het wandelfestijn. Bekijk hieronder hoe duizenden mensen vol goede moed aan het avontuur begonnen.

2:41 Dit is hoe de 107e editie van de 4Daagse van start ging

Afsnijden

Vijf andere deelnemers werden betrapt op het afsnijden van hun route, wat strikt verboden is. Eén wandelaar gebruikte een hulpmiddel – vermoedelijk een speciale wandelstok – zonder dat daarvoor toestemming was gevraagd.

Ook bij de militairen, die volgens de regels minimaal 10 kilo aan bepakking moeten dragen, ging het mis. Twee van hen bleken onder dat gewicht te zitten en werden daarom ook gediskwalificeerd.

Wandelaars, waaronder deze militairen, zijn onderweg op de eerste wandeldag van de Vierdaagse. De eerste lopers startten om 04.00 uur met de route door de Betuwe, ook wel bekend als de dag van Elst. Beeld: ANP

Verder kwam Sackers ter ore dat een deelnemer had rondgelopen met een Israëlische vlag met de tekst 'Bring them home', zei hij. Maar omdat niet onomstotelijk kan worden vastgesteld dat het ging om een politieke boodschap, is daar niet op ingegrepen. Daar "worstelde hij wel een beetje mee" omdat de tekst associaties oproept met de gijzelingen door Hamas, erkende hij. "Maar in theorie kon het ook een actie zijn voor iets anders."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Prima wandelweer

Sackers sprak dinsdag van "prima wandelweer, verre van de extremen tijdens hoe de vorige editie eindigde". Toen werden routes ingekort om de warmte op de laatste wandeldag. Een nieuwe startmethode, waarbij enige tijd wordt genomen tussen het starten van groepen wandelaars om onder meer gedrang op de Waalbrug te voorkomen, werkte goed volgens Sackers. "Van grote irritaties is mij niets gebleken."

De negen diskwalificaties zijn geregistreerd tot dinsdagmiddag 15.30 uur, maar dat aantal kan nog oplopen. Volgens Sackers kunnen wandelaars nog in beroep gaan tegen hun uitsluiting. Naast de diskwalificaties hebben 219 lopers het niet gehaald en zijn zij uitgevallen, zo maakt de Stichting DE 4DAAGSE dinsdagmiddag bekend.

Hart van Nederland / ANP