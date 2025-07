Rode Kruis waarschuwt Vierdaagselopers: neem extra (droge) sokken mee

De komende dagen, en vooral woensdag, wordt flink wat regen voorspeld. Daarom raadt het Rode Kruis Vierdaagselopers aan om extra paren droge sokken mee te nemen. De hulporganisatie gaat ook dit jaar weer wandelaars helpen bij de Nijmeegse Vierdaagse en verwacht de komende dagen duizenden blaarbehandelingen uit te voeren. "Flink wat regen betekent veel kans op extra blaren."

Woensdag is de tweede dag van de Vierdaagse, die dinsdag van start gaat. Deze tweede dag wordt ook wel bijltjesdag genoemd en is voor wandelaars al een zware dag, aldus het Rode Kruis. De regen zorgt volgens de organisatie voor een extra uitdaging.

Is het lopen van de 4Daagse wel gezond? Je ziet het in deze uitlegvideo:

2:16 Hart van Nederland legt uit: Nijmeegse 4Daagse

Behalve extra droge sokken raadt het Rode Kruis deelnemers ook aan de voeten vooraf in te smeren met talkpoeder of kamferspiritus. "En het is verstandiger om een dunne broek over de schoenen aan te trekken dan met blote benen te wandelen, zodat het water minder snel je schoenen in loopt."

Het Rode Kruis meldt verder dat het ruim 850 vrijwilligers klaar heeft staan om wandelaars te helpen op de Vierdaagse. Het zwaartepunt van de hulpverlening ligt op blaren prikken, maar er zijn ook vrijwilligers die eerste hulp verlenen voor bijvoorbeeld insectenbeten, flauwtes of oververhitting.

ANP