Dit wordt het weer tijdens de Nijmeegse 4Daagse: 'Lopers houden het niet droog'

Trainen maakt voor de wandelaars een hoop uit voor de Nijmeegse 4Daagse, maar het weer ook. Het kan je tocht lichter maken, maar ook zwaarder. Volgens weerman Robert de Vries zien de dagen er verschillend uit: lopers moeten regen verwachten, maar er is ook ruimte voor zon.

"De deelnemers houden het dit jaar niet droog", aldus De Vries. Dinsdag kan er al een enkele bui vallen, maar de meeste buien zullen komen als de lopers al over de finish zijn. Bij de start in de vroege ochtend is het rond de 15 à 16 graden. In de middag wordt het uiteindelijk 23 graden.

Woensdag lijkt de zwaarste dag te worden. Dat ligt niet zozeer aan de temperatuur, want bij de start is het 14 graden en in de middag maximaal 20 graden. Maar het zijn de buien. Die zijn al in de ochtend aanwezig en houden ook in de middag aan. Langdurige regen zorgt voor natte sokken, blaren en risico op onderkoeling.

Droog en warm

Donderdag en vrijdag lijkt het nagenoeg droog te blijven met geregeld zon. Ook loopt de temperatuur weer op. Donderdag start de dag wel redelijk fris met 11 à 12 graden, in de middag wordt het maximaal 23 graden. Vrijdag start de dag met 14 graden en bij de aankomst in de middag kan het 25 graden zijn.

Al met al dus geen extreme hitte, maar vrijdag kan het wat aan de warme kant zijn. Woensdag lijken de buien het vervelendst te zijn, aldus De Vries.

Extreme hitte

In 2006 had de 4Daagse te maken met extreme hitte. Na een dag werd het wandelevenement al afgebroken, want het was te heet. Daarbij zijn ook twee mensen om het leven gekomen. In 1972 kregen de deelnemers te maken met een zeer hoge luchtvochtigheid. Ook recenter was het erg warm zoals in 2022. Toen werd de eerste dag geschrapt vanwege de extreme hitte.