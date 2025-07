Normaal wordt hier in Malden gevoetbald, nu is het de Vierdaagsecamping

Normaal worden er op zaterdag lijnen gelegd bij sv Juliana '31 voor de voetbalwedstrijden, maar nu liggen de lijnen voor iets heel anders. De voetbalclub in Malden wordt voor een week omgebouwd tot Vierdaagsecamping. Er zal dus veel gelopen worden, maar dan niet met een bal aan de voet.

Het is elk jaar weer een feest voor camping eigenaar Henry Jansen. Hij is al jaren de organisator van de Vierdaagse camping in Malden. Bijna tweehonderd plekken worden zaterdagochtend gereed gemaakt om wandelaars en verzorgers een rustige plek te geven. "De kleedkamers zijn omgebouwd tot washok, de lijnen zijn getrokken. Alleen de elektriciteit moet nog worden uitgerold", vertelt Jansen. Daar hebben ze gelukkig heel de ochtend nog voor, want vanaf 11.30 uur melden de eerste gasten zich.

Stad omringd door campings

In Malden staat niet de enige Vierdaagsecamping. In en rondom Nijmegen zijn er nog veel meer te vinden. Plekken die normaal niet als camping fungeren worden omgebouwd tot plek waar wandelaars een week lang kunnen verblijven. Elk jaar zoeken meer dan 40.000 wandelaars een plek om te overnachten in en rondom Nijmegen.