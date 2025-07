Ronalds familie heeft straks 100 keer 4Daagse gelopen: 'Wandelvirus zit in ons allemaal'

Over twaalf dagen barst het grootste wandelevenement van de wereld weer los: de 4Daagse wordt voor de 107de keer gehouden en voor Nijmegen wordt het een bijzondere editie. Honderd jaar geleden was Nijmegen voor het eerst 'vertrekstad'. En als Ronald dit jaar de 4Daagse uitloopt, heeft heel zijn familie bij elkaar 'm honderd keer gelopen.

Ronald loopt dit jaar voor de vijftigste keer de 4Daagse. "Mijn eerste liep ik in 1973. Daarna heb ik geen enkele 4Daagse overgeslagen. Ik was er altijd. Want na het eerste kruisje krijg je een kroontje en die wil je ook wel", vertelt Ronald aan Hart van Nederland. "Daarna krijg je cijfertjes en dan wordt het opeens een sport om door te blijven gaan."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ronald werd altijd gesteund door zijn vrouw. "Zij verzorgde mij altijd op verschillende posten en stond dan met mijn kinderen langs de kant. Daar had ik dan een rustpunt, met broodjes of soep, van alles."

Zijn kinderen groeiden op met de 4Daagse. "Dus toen ze 12 en 13 jaar waren, wilden ze ook meelopen. Superleuk, maar ik ga niet mee als begeleider want dan zou ik minder kilometers gaan lopen. Dat wilde ik niet. Dus, misschien niet pedagogisch gewenst voor anderen, heb ik toen gezegd dat ze maar zelf gaan lopen. Bordjes en mensen volgen lukt hun wel, en maak maar vriendjes onderweg." Bij de finish zagen ze elkaar weer. "Dat kun je nu ook nooit meer bedenken."

4Daagse-virus

Ronald: "Uiteindelijk begon het voor mijn oudste zoon een sport te worden om mij in te halen op de route. We liepen dan niet dezelfde afstand, maar hij wilde toch altijd mij inhalen. Toen hij later kinderen kreeg, wilden zij ook gaan lopen. Zo is het 4Daagse-virus door heel onze familie geslopen."

Ook Ronalds vrouw liep mee. "Vanaf het moment dat de kinderen veertig kilometer mochten gaan lopen. Zij heeft dertig keer meegelopen."

Wie liep hoe vaak?

Ronalds vrouw heeft 30 keer meegelopen: doet nu niet meer mee in verband met een operatie aan haar heupen

Ronalds kinderen hebben in totaal 7 keer meegelopen. Zij waren toen 12 jaar en ietsje ouder

Ronalds vijf kleinkinderen hebben samen 13 keer meegedaan

Ronald zelf loopt dit jaar voor de 50ste keer

Alles bij elkaar opgeteld gaat het dus om 100 keer: "Een echte 4Daagse-familie"

Volgens Ronald is vooral het ontmoeten van andere mensen wat de 4Daagse "zo mooi maakt". "Elke doorkomstplaats is een feest en je ziet door de jaren heen ook de omgeving verandert."