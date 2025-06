ZIEN: Zo worden de Vierdaagsekruisjes gemaakt

In een klein bedrijf in Zeist worden al maandenlang de felbegeerde Vierdaagsekruisjes met de hand geslagen. Het is een precies werkje dat bijna het hele jaar doorloopt. Per kruisje wordt gemiddeld een uur gewerkt. Dat tikt flink aan als je weet dat er jaarlijks zo’n 50.000 stuks nodig zijn voor het grootste wandelevenement van Nederland.

Op de laatste dag van het maakproces worden de dozen vol kruisjes in de auto geladen. Die gaat vervolgens op weg naar Nijmegen, waar de organisatie van de 4Daagse ze in ontvangst neemt. Alles wordt zorgvuldig naar de kelder gebracht, waar de kruisjes stuk voor stuk worden geteld en gesorteerd.

De voorbereiding is dit jaar extra bijzonder, want het is de 100e keer dat de Vierdaagse in Nijmegen wordt gehouden. Voor de wandelaars ligt straks dat ene kleine kruisje klaar als beloning voor de vele kilometers die ze gaan maken. Hoe ze gemaakt worden zie je in de bovenstaande video.