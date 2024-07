Diana mist startbewijs, maar haalt wél de finish: 'Volgend jaar ga ik zo vroeg mogelijk!'

De 50-jarige Diana uit Roosendaal heeft vrijdagmiddag de finish van de 4Daagse bereikt, ondanks dat ze maandag haar startbewijs misliep. Diana miste de officiële registratie met slechts één minuut, waardoor ze niet in aanmerking kwam voor het Vierdaagsekruis. Toch besloot ze de tocht onofficieel te volbrengen, vastberaden om haar doel te bereiken.

Het teleurstellende moment waarop de 50-jarige Diana Willaart te horen krijgt dat ze geen startbewijs krijgt, ging sinds maandagmiddag viraal. Toch ging ze niet bij de pakken neerzitten en heeft ze vrijdagmiddag op de Via Gladiola de finishlijn gehaald.

Dankzij de virale video werd Diana tijdens de 4Daagse veel herkend en aangesproken door mensen langs de kant. "Ik ben denk ik wel de bekendste wandelaar van 2024 geworden", vertelt ze lachend tegen Hart van Nederland. "Mensen riepen 'hey, ben jij het?' en wilden met me op de foto. Deze editie was wel heel speciaal."

Geen Vierdaagsekruis

Geen startbewijs betekent ook geen Vierdaagsekruis voor de Roosendaalse. "Maar dat is niet erg", zegt Diana. Ze benadrukt dat ze de tocht vooral voor zichzelf heeft gelopen. "Het kruisje is leuk, maar ik wilde dit gewoon doen. Ik ben in november 50 jaar geworden en dacht: nu wil ik 50 kilometer lopen. Niemand pakt me dat af."

Hoewel haar frustratie over het mislopen van het startbewijs al was verdwenen, blijft er toch een gevoel van onrechtvaardigheid. "Na mij zijn nog vijf of zes anderen gekomen die met de trein waren gegaan, en die hebben het startbewijs wel gekregen, want daar was sprake van overmacht. Ik hoop dat de organisatie volgend jaar één lijn trekt."

Volgend jaar anders

Hoewel ze teleurgesteld is over het mislopen van het startbewijs en de onduidelijke en strenge regels, kijkt ze met plezier terug op haar bijzondere ervaring. Volgend jaar is ze vastberaden om opnieuw mee te doen en dit keer op tijd te zijn. "Dan breng ik mijn zoontje 's ochtends al naar de oppas en ben ik er zo vroeg mogelijk!"