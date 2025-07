Vlaggenparade luidt de 4Daagse in: dit jaar extra feestelijk

De feestweek van de 4Daagse is nu officieel begonnen! De feestelijke en kleurrijke Vlaggenparade is de traditionele openingsact van de Nijmeegse 4Daagse. Bijna 1.500 wandelaars trokken zondagmiddag in een feestelijke en muzikale parade dwars door de stad naar de Wedren waar de ceremoniële opening van The Walk of the World plaatsvond. Voor het 100ste jaar met Nijmegen als gaststad.

Dit jaar zijn er burgerwandelaars met 82 verschillende nationaliteiten. Dat betekent dat er zondag dus ook 82 verschillende vlaggen waren te zien tijdens de parade. Ook liepen er zoals elk jaar militairen mee. Dit jaar waren het 36 verschillende nationaliteiten die de route aflegden. 1500 van deze wandelaars liepen mee door de parade door Nijmegen.

Na afloop van de Vlaggenparade werd op de Wedren, het start- en finishterrein, een speciaal jubileumconcert gegeven. Dit om te vieren dat Nijmegen voor het 100ste jaar gaststad is van het grootste wandelevenement ter wereld.