Eén minuut te laat? Niet dit keer: Diana loopt 4Daagse dit jaar wél officieel mee

Ze was vorig jaar misschien wel de bekendste 4Daagse-wandelaar: Diana Willart. Eén minuut te laat bij het inschrijfloket, en ze mocht niet meer meedoen. De video van haar teleurstelling ging viraal, en Diana besloot tóch ‘illegaal’ elke dag de kilometers te lopen. Dit jaar is ze opnieuw van de partij, en ze neemt geen enkel risico meer: deze maandag móét ze op tijd bij het inschrijfloket zijn.

"Ik ben denk ik wel de bekendste wandelaar van 2024 geworden", vertelde Diana lachend aan Hart van Nederland vorig jaar. Ze miste het ophalen van haar startbewijs met één minuut, waardoor ze officieel niet mocht meelopen. Toch besloot ze het wél te doen, en ze werd onderweg door veel mensen herkend en aangesproken.

Vorig jaar was Diana dus nét te laat om haar startbewijs op te halen. Bekijk hieronder hoe groot haar teleurstelling toen was:

1:23 Diana kwam één minuut te laat voor ophalen startbewijs 4Daagse

Diana is blij dat-ie dit jaar wél om haar pols zit: het 4Daagse-bandje. "Ik wil natuurlijk niet weer breeduit in het nieuws komen", lacht ze. "Vorig jaar liep ik de 4Daagse voor mezelf en de gezelligheid, dus dat bandje en het kruisje waren echt bijzaak. Wel blij dat ik dit jaar legaal meeloop."

'Niets in de gaten'

Vorig jaar had ze de eerste paar dagen niet door dat de video van haar zo viraal ging. "Totdat steeds meer mensen langs de route aan mij vroegen: ‘Hé, ben jij die mevrouw die één minuut te laat was voor haar toegangsbewijs?’ Dat was wel bijzonder", vertelt Diana.

Vorig jaar was sowieso een speciaal moment om de 4Daagse te lopen: Diana werd toen 50 jaar. "Het had me leuk geleken om toen officieel de 50 kilometer te mogen lopen, maar ja, nu ben ik 51 en gaan we voor de herkansing."

Sfeertje

De teleurstelling van vorig jaar heeft Diana allang van zich afgeschud. "Ik heb er weer zin in, heb zin in de gezelligheid. Ik loop dan wel alleen, maar je loopt nooit écht alleen. Het hele sfeertje is gewoon top."