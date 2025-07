Politie grijpt in: 18 dronken bestuurders betrapt bij Vierdaagse, vijf verliezen rijbewijs

De politie heeft de afgelopen dagen rondom de Nijmeegse vierdaagse extra gecontroleerd op alcohol in het verkeer. Dit blijkt nodig, want achttien automobilisten werden betrapt met te veel alcohol op achter het stuur. In vijf gevallen was het zo ernstig dat hun rijbewijs direct werd ingevorderd, meldt de politie.

Op drie plekken rondom Nijmegen stonden agenten de afgelopen dagen klaar om bestuurders te controleren. Daarbij werd niet alleen gelet op alcohol, ook drugsgebruik werd onder de loep genomen. Volgens de politie bleek dat helaas nodig: "Verschillende bestuurders liepen al tegen de lamp."

Rijbewijs inleveren

Zes van de betrapte bestuurders bliezen bijna drie keer de toegestane hoeveelheid. Voor deze zware overtreders had dat directe gevolgen: ze moesten hun rijbewijs inleveren.

Ook zes andere automobilisten testten mogelijk positief op drugs. Bij hen werd met een speekseltest vastgesteld dat ze mogelijk onder invloed waren. Of dat ook echt zo is, moet nog blijken uit verder bloedonderzoek.

Komende dagen nog meer controles

De politie waarschuwt dat dit soort controles ook de komende dagen doorgaan. Met het grote aantal bezoekers en feestgangers tijdens de Vierdaagse hoopt de politie zo ongelukken te voorkomen en de veiligheid op de weg te bewaken.