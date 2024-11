Frank op de bres voor redder die ingreep bij mishandeling: 'Hij heeft nu de meeste zorgen'

Al een jaar lang zorgde de buurman voor overlast in het Drentse Emmer-Compascuum. In juli 2023 besloot Frank Jeuring (28) hem daarop aan te spreken, met verstrekkende gevolgen. Hij werd van achteren aangevallen en kan zich sindsdien nauwelijks iets herinneren. Behalve dat er maar één held was. "Er stonden tientallen mensen om mij heen en er was maar één iemand die te hulp schoot," vertelt hij aan Hart van Nederland.

Welke straf krijg je eigenlijk in Nederland voor mishandeling? In de uitlegvideo bovenaan dit artikel leggen we uit welke straffen er zijn in ons land.

Jeuring vond de houding van de nieuwkomer vanaf het begin al onaangenaam. De buurman (32) veroorzaakte in zijn dorp vlak bij Emmen veel overlast. Naast de gebruikelijke geluidsoverlast was er ook sprake van alcohol- en drugsgebruik, het mishandelen van zijn vriendin en seksueel lastigvallen van onder anderen kinderen.

Aanval

Op 17 juli 2023 werd het Jeuring te veel, en sprak hij zijn buurman aan op zijn gedrag. Dit leidde ertoe dat hij van achteren werd aangevallen, waarna hij een half uur lang roerloos op de grond lag. De verdachte kon naar schatting tien tot twintig keer tegen het hoofd van Jeuring schoppen voordat iemand ingreep.

Het eerstvolgende dat hij zich herinnert, is het moment dat hij zijn ogen opent en streng wordt toegesproken door de arts. "Je hebt geluk dat je je ogen weer kunt openen," zou de arts hebben gezegd. "Als ik nog één klap of schop meer had gekregen, had ik verlamd kunnen raken of zelfs kunnen overlijden," vertelt hij verder.

Vervreemding

Vervolgens moest hij nog een week in het ziekenhuis verblijven. Eenmaal thuis mocht hij zich ook nog inspannen en zat hij noodgedwongen een halfjaar stil. "Ik mocht al die tijd niet studeren," zegt Jeuring, die in opleiding is om piloot te worden. "Omdat ik de hele dag studeer, ga ik ’s avonds graag naar de sportschool. Dit mocht ook niet, en dat maakte me snel gefrustreerd."

Vooral zijn sociale contacten verwaterden, wat leidde tot vervreemding van de buurt. “Ik voelde me net een beroemdheid," zegt Frank terugdenkend aan die tijd. Hoewel hij de bezorgdheid van buurtbewoners mooi vindt, ervoer hij het vooral als vervelend. "Het heeft maanden geduurd voordat ik weer een beetje normaal naar buiten kon. Ik bleef veel liever thuis."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Strafzaak

In mei dit jaar was de eerste zitting bij de rechtbank. De verdachte is onderzocht door experts van het Pieter Baan Centrum, die tbs met dwangverpleging hebben geadviseerd. Op 14 of 15 januari volgend jaar is de volgende zitting van de strafzaak. Tot die tijd blijft de verdachte in voorarrest.

Uit veiligheidsoverwegingen is Jeuring inmiddels verhuisd. “Bij de flat werden mensen vaker bedreigd en lastiggevallen,” vertelt hij verder. Toch is hij nog steeds bang dat hij opnieuw achtervolgd wordt. “Gelukkig komt de verdachte binnenkort niet vrij.”

Eén held

In augustus dit jaar kreeg Jeuring bericht van zijn redder. Het begon met de vraag hoe het met hem ging, maar tijdens het gesprek werd al snel duidelijk dat de man die hem geholpen had in problemen zit.

Zo lijdt hij na gebeurtenis aan PTSS en kreeg door het faillissement van zijn goedlopende bedrijf hoge boetes. Inmiddels overweegt hij zijn huis te verkopen om de kosten te kunnen drukken en zijn hoofd boven water te kunnen houden.

Inzamelingsactie

Jeuring is daarom begonnen met geld inzamelen voor zijn redder. "Hij had hier helemaal niets mee te maken en toch heeft hij de meeste zorgen," zegt Jeuring. Hij voelt zich aangedaan door de situatie en wil daarom geld inzamelen voor de man die zijn leven heeft gered.

In goed overleg hebben Jeuring en het tweede slachtoffer besloten zijn naam niet in de media te noemen.