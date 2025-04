Wietproef écht van start: is legale cannabis een verbetering?

Het experiment met gereguleerde wietteelt is maandag eindelijk echt van start gegaan. Coffeeshops in tien Nederlandse gemeenten zijn volledig overgestapt op wiet van gereguleerde telers.

In plaats van schimmige aanvoer via de achterdeur, komt de cannabis nu rechtstreeks van gecontroleerde telers als Holigram in het Groningse Nieuw Beerta. "We hebben toevallig een oogstdag vandaag. Dan is het alle hens aan dek", zegt Patrick Stevens van Holigram tijdens een rondleiding. In opvallende rode scrubs en een haarnetje loopt hij tussen duizenden wietplantjes. "We hadden eigenlijk morgen willen oogsten. Maar als het plantje zegt: 'ik ben er nu klaar voor', dan halen we hem er nu uit."

Wiet is in Nederland al lang onderdeel van het dagelijks leven, maar we hebben al jaren een gedoogbeleid en het is nog steeds niet legaal. Daar komt door het experiment misschien verandering in. "Nu verplaatsen we de teelt van de schimmige achterkamertjes naar een transparante, gecontroleerde omgeving, waardoor je weet waar je product vandaan komt", aldus Stevens. " Het is een beetje hetzelfde als in de supermarkt. Daar kun je van elk product ook precies zien wat erin zit. Dan kun je besluiten: is dit het product wat ik wil kopen of niet? Dat gaan we met cannabis en cannabisproducten ook doen."

Een open coffeeshop

Holigram is een van de zeven actieve telers binnen het experiment, en draait al op volle kracht. Hun wiet belandt nu via officiële wegen in de coffeeshops. Zoals bij Rag-a-Muffin in Groningen, waar de verbouwing al is doorgevoerd: geen donkere zaak meer, maar een open, lichte winkel. "Mijn werk is makkelijker geworden. Ik kan gewoon online mijn wiet bestellen", zegt Jasper Gressie.

Bekijk het volledige verhaal van de teler, de coffeeshophouder, en de klanten in de bovenstaande video.