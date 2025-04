Faas (10) haalt inzameldoel van 15.000 euro voor zieke Lauren (1)

De 10-jarige Faas uit Arnhem heeft zijn inzameldoel van 15.000 euro gehaald. Met zijn 700 kilometer lange fietstocht zamelt hij geld in voor Lauren (1), die lijdt aan leukemie. De opbrengst gaat naar KiKa, dat onderzoek naar kinderkanker ondersteunt.

Faas fietst van Arnhem naar de Vogezen in Frankrijk, een zware rit met veel hoogtemeters. “Als ik het zwaar heb, denk ik aan Lauren. Dan kan ik weer door,” vertelde hij eerder tegen Hart van Nederland. Vader Danny is apetrots. Vooral omdat Faas het doet voor Lauren, maar ook een beetje omdat het naar zijn voorbeeld is: "Zelf heb ik 15 jaar geleden een tocht door Europa gefietst, destijds om geld op te halen voor KWF. Daarom vroeg Faas of hij ook zoiets kan doen voor Lauren."

Britt, de moeder van Lauren, is erg geraakt door de actie Faas: “Toen dit ter sprake kwam vonden we dit natuurlijk prachtig. Het is zo'n heftig verhaal wat Lauren meemaakt", liet ze eerder weten.

Inmiddels is er al meer dan 15.000 euro opgehaald. KiKa, waar het ingezamelde geld naartoe gaat, is een belangrijke donateur van het Prinses Máxima Centrum, waar Lauren wordt behandeld.