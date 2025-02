Streefbedrag uitvaart doodgestoken Sohani (11) gehaald: 'Dank, dank, dank'

In rap tempo is ook het nieuwe streefbedrag van de inzameling voor de uitvaart van de doodgestoken Sohani (11) gehaald. Haar ouders kunnen met het bedrag haar begrafenis in hun geboorteland Eritrea verzorgen. De teller staat op 35.836 euro, de inzameling is inmiddels gesloten. Sohani zal donderdag worden overgebracht naar het Afrikaanse land.

De inzameling om die kosten te dekken is georganiseerd door ouders van basisschool De Tweeklank in Nieuwegein, de school waar Sohani op zat. Toen de crowdfunding werd gestart waren ze nog voornemens 26.000 euro op te halen. Na het bereiken van dat getal werd een nieuw bedrag ingesteld: 32.500 euro.

'Nooit verwacht'

Na ruim 1700 donaties is ook dat streefbedrag nu ruimschoots gehaald. Ondanks de wrange aanleiding is er grote dankbaarheid voor het gulle geven, zegt medeorganisator Sander Kaldenhoven tegen Hart van Nederland vlak na het sluiten van de inzameling. "We hadden dit nooit verwacht. Alle kosten die we denken die gemaakt moeten worden kunnen hiervan betaald worden." Ook op de inzamelingspagina is een nieuwe update verschenen waarin grote dankbaarheid wordt uitgesproken: "Dank, dank, dank. We komen woorden tekort, zo gul en vrijgevig dat iedereen is."

De ouders van Sohani komen beide uit Eritrea, een land in de hoorn van Afrika. Het komt vaker voor dat overleden personen met een Eritrese achtergrond, zoals Sohani, na overlijden teruggestuurd worden voor de uitvaart. Dit is vaak een dure aangelegenheid, met bedragen die tot ver boven de 10.000 euro kunnen oplopen.

Sohani zal donderdag teruggebracht worden naar Eritrea. Voor het zover is zijn er nog diverse kerkdiensten in Nederland om het jonge meisje te herdenken: dinsdag in Utrecht en woensdag in Amersfoort. Maandag waren er al een afscheid en condoleance in Nieuwegein.

Hamza L.

Maandag is bekend geworden dat de persoon die verdacht wordt van de dood van Sohani, de 29-jarige Hamza L., psychiatrische zorg bij Fivoor kreeg en geen onbekende was van justitie. In 2016 stond hij voor de rechter omdat hij zijn moeder zou hebben bedreigd en seksuele handelingen van haar zou hebben geëist. L. wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.