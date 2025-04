Faas (10) fietst 700 km om megabedrag op te halen voor zieke Lauren (1)

Je zal het maar meemaken als moeder van een pasgeboren kindje: van de artsen te horen krijgen dat je kind leukemie heeft. Dit hartverscheurende nieuws kreeg Britt te horen over haar destijds vijf maanden oude dochtertje Lauren. Na loodzware maanden in het ziekenhuis gaat het nu gelukkig een beetje beter, maar nog altijd is het een strijd. Maar die strijden ze niet alleen, want de 10-jarige familievriend Faas heeft een 700 kilometer lange fietsactie opgezet.

"Ik vind het echt heel zielig, op zo'n leeftijd hoor je dat gewoon echt niet te hebben", zegt de jonge Arnhemmer over de ziekte van de inmiddels 15 maanden oude dreumes. Door deze fiets- en geldinzameltocht af te leggen hoopt hij zo veel mogelijk geld op te halen voor Lauren en andere kindjes zoals zij. Het ingezamelde geld gaat naar KiKa.

Naar de top

De tocht loopt van Arnhem naar Frankrijk, om precies te zijn de top van de Vogezen: een bergketen in het noordoosten van Frankrijk. Vader Danny is apetrots. Vooral omdat Faas het doet voor Lauren, maar ook een beetje omdat het naar zijn voorbeeld is. "Zelf heb ik 15 jaar geleden een tocht door Europa gefietst, destijds om geld op te halen voor KWF. Daarom vroeg Faas of hij ook zoiets kan doen voor Lauren."

Faas is er in ieder geval helemaal klaar voor, en benadrukt dat het zeker niet zomaar een fietstochtje zal zijn. "Het wordt echt wel heel zwaar hoor, we zullen een lange tocht doorstaan. Vooral bergopwaarts wordt het zweten geblazen", weet de jonge fietser.

Toch lijkt geen berg opgewassen tegen het doorzettingsvermogen van Faas. "Als hij het zwaar krijgt en ik zeg, kom, dit doen we voor Lauren, dan stuift hij zo naar boven", vertelt vader Danny.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Heftige tijden'

Lauren zelf is nog altijd twee keer per week in het Prinses Máxima Centrum voor haar behandelingen. Dit is al een stuk minder dan voorheen, toen ze maandenlang achtereen onderzocht moest worden. Heftige tijden, zegt ook moeder Britt. "Lauren is heel ziek geweest en ze heeft blijvende schade opgelopen. De artsen zeggen gelukkig dat door immuuntherapie genezing een mogelijkheid is, maar die schade blijft."

Dat Faas nu op de fiets springt voor haar dochter, is bijzonder emotioneel voor Britt. "Toen dit ter sprake kwam vonden we dit natuurlijk prachtig. Het is zo'n heftig verhaal wat Lauren meemaakt." KiKa, waar het ingezamelde geld naartoe gaat, is een belangrijke donateur van het Prinses Máxima Centrum. "Dus dit is indirect ook weer voor Lauren", stelt Britt met een voorzichtige lach.