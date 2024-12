Vincent (11) overleefde twee keer kanker, en draagt nu elke dag een korte broek voor KiKa

Vincent (11) uit Nieuw-Vennep is een jongen met een missie. Sinds mei 2023 draagt hij, weer of geen weer, elke dag een korte broek. Daarmee wil hij kinderen met kanker laten weten dat hij aan ze denkt. Zijn motivatie komt recht uit het hart: in vijf jaar tijd werd hij zelf twee keer behandeld voor kanker.

Op vijfjarige leeftijd werd bij Vincent een Wilms-tumor ontdekt, een vorm van nierkanker. Na een zware behandeling met chemotherapie, bestraling en een operatie herstelde hij aanvankelijk goed. Maar twee jaar later sloeg het noodlot opnieuw toe: een uitzaaiing op zijn longen. Met moed en doorzettingsvermogen onderging Vincent opnieuw een zware behandeling, inclusief een stamceltransplantatie. Gelukkig gaat het nu goed met hem.

"Ik weet hoe het is om ziek te zijn en veel in het ziekenhuis te liggen," vertelt Vincent bij KiKa. Daarom wil hij iets doen voor zijn lotgenootjes. Sinds dit jaar draagt hij niet alleen elke dag een korte broek, maar doet hij ook mee aan KiKa Korte Broek, een actie om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker.

KiKa Korte Broek

De KiKa Korte Broek-actie vindt dit jaar plaats van 16 tot en met 20 december. Duizenden mensen, van kinderen tot volwassenen, trotseren de kou in een korte broek om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker. "Meer geld betekent meer onderzoek, en dat brengt ons sneller naar ons doel: 100 procent genezing voor alle kinderen met kanker", aldus Jakolien van Eijk, algemeen directeur van KiKa.