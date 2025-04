ANWB helpt kinderen aan fiets: 'Van gedoneerde fiets naar pareltje'

De lente is in volle gang en dat betekent voor veel mensen tijd voor de grote schoonmaak. De tuin, de schuur, alles gaat op de schop. Een oude fiets kan iemand anders een nieuwe toekomst geven. De ANWB speelt hierop in met hun jaarlijkse inzamelingsactie. Al 75.000 fietsen kregen in de afgelopen 10 jaar een tweede leven én een nieuwe bestemming.

De 13-jarige Noah uit Almere kreeg dankzij het Kinderfietsenplan van de ANWB een fiets die zijn toekomst veranderde. "Hij was geselecteerd voor een speciale sportklas op de middelbare school", vertelt zijn moeder Natalia aan Hart van Nederland. "Voetballen is zijn passie. Maar de school ligt zo’n 30 tot 35 minuten fietsen verderop. Lopen was geen optie en een busabonnement kon ik simpelweg niet betalen."

Last van schouders

Natalia, die slachtoffer werd van de toeslagenaffaire, probeert ondanks financiële zorgen haar zoon alle kansen te geven. "Nu krijgt hij de kans om zijn droom waar te maken. Zonder die fiets was het niet gelukt. Door het Kinderfietsenplan viel er écht een last van mijn schouders. Om hulp vragen is niet makkelijk, maar soms móét het gewoon. Je kunt niet alles alleen."

De impact is groter dan veel mensen beseffen, zegt projectleider Nieke Bakker van de ANWB. "In Nederland zijn ruim 84.000 kinderen zonder fiets. We zijn trots op wat we al bereikt hebben, maar er zijn nog heel veel fietsen nodig."

Fietsen opknappen

De ingezamelde fietsen worden samen met 150 vrijwilligers opgeknapt op locaties door het hele land, waaronder in Almere, de woonplaats van Noah. Daar werkt Remco Haagsma tijdens zijn dagbesteding aan het repareren van de fietsen, is te zien in bovenstaande video.