Benefietwedstrijd voor Matthijs (20) levert enorm bedrag op voor KWF

In Almelo is zaterdag een bijzondere benefietwedstrijd gehouden ter nagedachtenis aan Matthijs Pas (20), die in december overleed aan de gevolgen van hersenstamkanker. Zijn vrienden organiseerden het eerbetoon, waarbij niet alleen werd gevoetbald, maar ook een indrukwekkend bedrag werd opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.

Matthijs was een trouwe supporter van Heracles en speelde zelf bij Oranje Nassau Almelo. Om hem te eren, speelde zijn oude team een wedstrijd tegen een selectie van zijn vriendengroep, broertje en vriendin. De arbitrage was in handen van Matthijs’ vader, zelf amateurscheidsrechter.

Wat begon met een streefbedrag van 2.500 euro, groeide in korte tijd uit tot een veel groter succes. Nog voor de wedstrijd stond de teller op ruim 10.000 euro, en na afloop liep was duidelijk dat het bedrag nog veel hoger lag. Uiteindelijk werd er 17.500 ingezameld. Matthijs had nog voor zijn overlijden aangegeven dat hij liever donaties voor het KWF zag dan bloemen, en die wens is ruimschoots vervuld.