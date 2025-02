Van chemo’s en amputatie naar een eigen winkel: Niki strijdt door na zeldzame kanker

Niki uit Tilburg had met haar man en 2-jarige zoontje een heel gelukkig leven. Totdat ze vorig jaar een diagnose van een zeldzame vorm van kanker kreeg waardoor ze haar onderbeen moet missen en mogelijk niet meer beter wordt. Maar Niki laat het er niet bij zitten. Donderdag heeft ze een tweedehandskledingwinkel geopend om geld op te halen voor kankeronderzoek. En in die tweedehandskledingwinkel werd druk gesnuffeld, is te zien in bovenstaande video.

Bijna een jaar geleden ging Niki naar de dochter omdat ze last had van haar knie. Haar huisarts dacht aan een slijmbeursonsteking, maar omdat de knie steeds dikker werd, stuurde de huisarts Niki door naar het ziekenhuis voor een MRI-scan. Daar kreeg ze de diagnose CIC DUX4, een tumor in de weke delen. Een kankersoort die maar weinig voorkomt en de overlevingskans na 3 jaar is slechts 40 tot 45 procent.

De tumor bleek kwaadaardig en Niki’s wereld stortte in. "De eerste 48 uur heb ik alleen maar gehuild en dacht ik dat ik heel snel dood zou gaan. Maar toen bleek dat het nog niet was uitgezaaid, ging ik al vrij snel in strijdstand."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Niki kreeg een van de zwaarste chemokuur-trajecten, maar de tumor werd niet kleiner. Uiteindelijk werd besloten om haar onderbeen te amputeren. "Eerst dacht ik 'haal het er maar af, ik wil er alles aan doen om te kunnen blijven leven'. Maar een aantal maanden verder begon het besef te komen hoe groot de impact is op mijn leven." Niki moest opnieuw leren lopen met een prothese en werd heel afhankelijk van anderen. "Ik durf op dit moment ook nog niet met mijn zoontje buiten rond te lopen, want als hij gaat rennen kan ik niks."

Maar Niki is strijdbaar. Omdat de vorm van kanker die zij heeft zo zeldzaam is, is er weinig geld voor onderzoek en daarom voert Niki diverse acties om geld binnen te halen. De afgelopen maanden is al 20.000 euro opgehaald. En nu dus een tijdelijke tweedehandskledingwinkel die drie dagen geopend zal zijn. "Ik had als idee om kleding van mijn vriendinnen, moeder en schoonmoeder te verkopen en dat is helemaal uit de hand gelopen. We hebben al meer dan honderd kledingstukken. Ik vind het echt hartverwarmend om te zien dat iedereen voor je klaar staat en je wil helpen."

Te weinig energie

Niki heeft nog te weinig energie om alle dagen in de winkel te werken en daarom staan ook haar man en vrienden en familie in de zaak. De winkel heet F*cking CIC en onder diezelfde naam wordt gewerkt aan een documentaire en podcast-serie. Het geld dat met al deze acties wordt opgehaald gaat maar het Radboud Oncologie Fonds.

Je weet gewoon niet wanneer het klaar is. Niki

Wat de toekomst Niki verder zal brengen is nog onzeker. Ze is in principe 'schoon' verklaard, maar blijft toch in onzekerheid omdat de kanker terug kan komen. "Ik probeer daarom zoveel mogelijk te genieten van elke verjaardag, feestdag en momenten met mijn familie. Want je weet gewoon niet wanneer het klaar is."