Dankzij nieuwe behandeling is Evy (13) kankervrij: 'Bijzonder hoe mijn lichaam de kankercellen kon opruimen'

Steeds meer kinderen overleven kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. Hoe belangrijk nieuwe, verbeterde geneeswijzen zijn, heeft de 17-jarige Evy aan de levende lijve ondervonden. Toen ze 13 jaar was, werd bij haar acute leukemie vastgesteld. Over een paar maanden hoopt zij met vlag en wimpel haar middelbare school en ziektetijd voorgoed vaarwel te zeggen.

In mei 2021 kreeg Evy uit Zeist de diagnose leukemie. “Evy was erg moe. We dachten aan Pfeiffer of misschien een nasleep van corona. Na bloedprikken bij de huisarts en onderzoeken kwam acute leukemie naar voren. Heel erg schrikken”, vertelt moeder Janita Klomp aan Hart van Nederland.

Naar Amerika

Normaal gesproken duurt een behandelingstraject van leukemie twee jaar. Evy heeft als een van de eersten in ons land een speciale celtherapie behandeling gehad. Daarbij worden een aantal cellen uit het bloed gefilterd, naar een lab in Amerika gestuurd en vervolgens in het Prinses Maxima Centrum teruggeplaatst.

Evy zelf kan er nog steeds niet helemaal bij. "Als je er goed over nadenkt, is het best bijzonder dat mijn eigen lichaam in staat is om die kankercellen op te ruimen." In oktober was Evy na een aantal zware maanden klaar met de behandeling.

Ondanks dat Evy nu gelukkig kankervrij is, merkt zij nog wel dagelijks de nasleep van haar ziektetijd. Ze gaat mondjesmaat fysiek naar school. Toch hoopt ze, zonder te blijven zitten, aankomend mei haar vwo-diploma te halen. Evy heeft in de afgelopen jaren veel moeten laten. Uitjes na schooltijd zijn moeilijk vol te houden. “Je moet je energie verdelen. School hebben we moeten afschalen, maar nooit losgelaten. In mei een diploma halen zou een mooie afsluiting van deze tijd zijn.”