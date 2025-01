Anouk organiseert verwendag voor kankerpatiënten: 'Even alles loslaten'

Je ondergaat chemokuren tegen borstkanker, kijkt reikhalzend uit naar een genietmomentje bij een schoonheidssalon en als je eenmaal in de stoel ligt, word je alsnog geweigerd omdat je huid te kwetsbaar zou zijn. Het overkwam Anouk Verstijnen-Stevens, die zelf beautydocent is aan de mbo-school Summa College in Eindhoven. Met de kennis dat ook voor vrouwen met kanker kappers- en schoonheidsbehandelingen mogelijk zijn, organiseert zij vandaag samen met 250 studenten een speciale verwendag voor lotgenoten. Een emotionele dag, zoals te zien is in bovenstaande video.

Tientallen vrouwen kregen dinsdag een schoonheidsbehandeling, cosmetische hand- of voetbehandeling of een rustgevende hoofdmassage, compleet gratis, van studenten. "Ik voel me vereerd om hier te zijn, ik word echt in de watten gelegd", vertelt een aanwezige. "Het is echt even alles loslaten", zegt iemand anders.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"Ik ben dit initiatief gestart, omdat ik zelf borstkanker heb gehad", vertelt Anouk. In 2020 kreeg Anouk de diagnose en vorig jaar heeft ze de ziekteperiode afgerond. "In die jaren heb ik verschillende behandelingen gehad: chemotherapie, bestraling, borstreconstructie... die hebben vanzelfsprekend invloed op het vrouw-zijn en welzijn. De ziekte had niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk veel invloed op mij."

Daarom wilde ze een verwendag voor zichzelf organiseren. "Ik wilde mezelf weer eens een keer verwennen; het gevoel hebben dat ik echt vrouw ben. Daarom had ik op mijn verwendag een kapper geboekt en een afspraak bij de schoonheidsspecialiste gemaakt. Dit was mijn moment: even goed voor mezelf zorgen. Ik lag al in de stoel toen ik te horen kreeg dat mijn huid te kwetsbaar zou zijn en ze mij geen schoonheidsbehandeling konden geven."

Ook als je ziek bent, is uiterlijk belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat jezelf blijven verzorgen ook bijdraagt aan je herstel. In ieder geval geestelijk. Anouk

Dat was een enorme teleurstelling voor Anouk. "Ik wil dat andere vrouwen dit niet overkomt. Mijn ervaring inspireerde mij om op school, want ik was toen al docent, aan de slag te gaan met een verwendag waarbij we niet kijken naar wat niet kan, maar juist naar wat wél mogelijk is. Ook als je ziek bent, is uiterlijk belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat jezelf blijven verzorgen ook bijdraagt aan je herstel. In ieder geval geestelijk."

Ook de studenten zijn blij met de dag. "Ik vind het heel fijn dat we ze lekker kunnen verwennen in een lastige periode", vertelt Hanne Louwerensen. "Of na de lastige periode die ze gehad hebben."