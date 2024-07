Overlevingskansen kankerpatiënten opnieuw gestegen

De kansen om kanker langer te overleven zijn de afgelopen twintig jaar 'bemoedigend' gestegen, aldus het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van nieuwe cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Bij longkanker, nierkanker, sarcomen (wekedelentumoren), slokdarmkanker en keelholtekanker zijn volgens de organisatie aanzienlijke verbeteringen zichtbaar. De beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen heeft hieraan bijgedragen. "Bij sommige kankersoorten was eerder al een positief effect merkbaar, maar bij andere, zoals longkanker, zien we dit vooral in de meest recente periode (2020-2022)".

Niet iedereen heeft baat

Niet elke patiënt heeft echter baat bij de nieuwe behandelingen. "Soms hebben middelen slechts een beperkt levensverlengend effect of werken ze alleen bij een deel van de patiënten".

Vroege opsporing van kanker door middel van bevolkingsonderzoeken (zoals naar darmkanker) en verbeterde diagnostiek vergroten ook de overlevingskansen. Daarnaast dragen verbeterde technieken bij, zoals nieuwere chirurgische ingrepen die de overleving van leverkanker met 13 procentpunt hebben verhoogd.

Bijwerkingen

"De voortdurende inzet voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe behandelingen blijft cruciaal om de overlevingskansen van kankerpatiënten verder te verbeteren", benadrukt IKNL. "Tegelijk is het belangrijk om kritisch te kijken naar de effecten van nieuwe behandelmethoden en geneesmiddelen, zodat er een gebalanceerde keuze kan worden gemaakt tussen effectiviteit, bijwerkingen en kosten. Niet voor iedereen werken de nieuwe, vaak dure, geneesmiddelen goed. Soms zijn de bijwerkingen zo ernstig dat de kwaliteit van leven in de laatste fase aanzienlijk verslechtert".

ANP