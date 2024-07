Tjalina was zwanger en kreeg kanker: 'Wil mijn kinderen zien opgroeien'

Zwanger zijn en tijdens de zwangerschap kanker krijgen. Zo'n 180 tot 200 vrouwen hebben er jaarlijks mee te maken. De klachten worden in eerste instantie vaak door artsen onderschat. Oncoloog Britt Suelmann deed onderzoek naar borstkanker bij zwangere vrouwen. Zij pleit voor meer bewustwording onder medici.

"Te vaak wordt nog gezegd, het zal wel opgezwollen kliertje zijn, of neem nog maar een antibioticakuur. Maar ook jonge, zwangere vrouwen kunnen kanker krijgen", zegt Suelmann. Tijdens de komende week van Kanker en zwangerschap wordt het probleem onder de aandacht gebracht.

Tjalina is zwanger van haar tweede kindje als ze afgelopen januari een knobbeltje onder haar oksel voelt. Ze is meteen alert, want ze heeft al eerder borstkanker gehad. In het ziekenhuis zeggen artsen in eerste instantie dat het littekenweefsel is. Maar ze blijft aandringen op onderzoek. Uiteindelijk blijkt op de tweede echo dat de knobbel gegroeid is en het dus geen littekenweefsel is.

"De artsen wilden wachten tot na de bevalling met een MRI-scan. Ze zeiden dat het gevaarlijk zou zijn voor de baby." Omdat Tjalina het allemaal totaal niet vertrouwt, dringt ze aan op het eerder halen van de baby. Na veel soebatten gebeurt dat en kort daarna krijgt ze een scan, blijkt het helemaal mis en wordt ze geopereerd.

"Eigenlijk moest ik overal zelf achteraan zitten. Ik vertrouwde op mijn intuitie maar artsen wilden er niet aan."

Herkenbaar, maar onnodig

Dit soort verhalen komt oncoloog Suelmann veel tegen. Scans en behandelingen hoeven helemaal niet schadelijk te zijn voor de ongeboren baby, zegt ze. "Het is allang bewezen dat er behandelingen mogelijk zijn zonder schade."

Ze pleit ervoor dat artsen bewust worden daarvan. "Zwangere vrouwen zijn een risicogroep, want ze hebben veel groeihormoon tijdens de zwangerschap, immuunsysteem werkt minder goed, de doorbloeding is beter. Allemaal factoren die kankergroei bevorderen."

Ze zit in de adviesgroep kanker en zwangerschap waar medici kunnen aankloppen voor adviezen en informatie. "Dat gebeurt nog veel te weinig. De bewustwording moet beter worden."

Kinderen zien opgroeien

Inmiddels kan Tjalina amper van haar kraamtijd genieten. De kanker is bij haar uitgezaaid naar twee lymfeklieren en ze is daarom ongeneeslijk ziek verklaard. "Maar daar ga ik niet in mee." Volgens Tjalina kan een behandeling in Duitsland haar nog helpen. Inmiddels is ze een crowdfundingsactie gestart om die te bekostigen. "We zijn druk bezig met het zoeken van behandelingen, ook in het buitenland. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien."