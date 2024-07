Roparun levert 4,3 miljoen op voor mensen met kanker

Deelnemers van de jaarlijkse Roparun hebben vorige maand ruim 4,3 miljoen euro opgehaald voor goede doelen. Het geld gaat naar doelen die "het leven van mensen met kanker draaglijker maken". De organisatie van het sponsorevenement maakte de eindstand zaterdagavond bekend op een feest in stadion De Kuip in Rotterdam.

Het bedrag ligt bijna 600.000 euro hoger dan bij de vorige editie. "Dit eindbedrag laat niet alleen zien dat onze deelnemers een fantastische prestatie hebben geleverd, maar ook dat we in Nederland nog steeds naar elkaar omkijken, elkaar niet laten vallen en vooral bereid zijn te geven voor een ander", concludeerde directeur Lesly Wolters.

Ruim 5000 deelnemers

De Roparun is nu 33 keer gehouden. In de beginjaren ging de loop van Rotterdam naar Parijs. Aan een samenvoeging van die twee steden dankt het evenement zijn naam. Bij de laatste editie konden deelnemers kiezen tussen een start in het Franse Clastres en een start in Enschede. Ruim 5000 mensen deden eraan mee.

ANP