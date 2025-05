Hond valt Eric aan in bos: 'Het voelde alsof die maar één doel had: mij pakken'

Een wandeling met zijn pup in het Amsterdamse Bos is voor Eric van der Meijden uit Amstelveen uitgelopen op een nachtmerrie. Hij werd afgelopen dinsdag aangevallen door een loslopende hond en liep maar liefst vijf diepe bijtwonden op.

Volgens Eric keken de eigenaressen van de hond er alleen maar naar en verdwenen ze na het incident zonder iets te zeggen. Hij probeerde zijn pup van 8 maanden te beschermen door haar op te tillen, maar werd toen zelf aangevallen. Zijn vriend wist de hond uiteindelijk tegen de grond te werken. Eric moest naar de huisarts voor een tetanusprik en antibiotica.

Eric met zijn hond

"Het ging om twee dames, ergens in de 50, met vier honden: drie labradors – twee donkere, één lichte – en een zwart-witte collie. Ik vroeg of er reuen bij zaten. Toen ze zeiden dat dat zo was, besloot ik mijn hondje op te tillen. Maar op dat moment stormde één van de donkere labradors op ons af en viel mijn pup aan", vertelt Eric aan Hart van Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"Ik draaide me twee keer weg, probeerde de hond af te weren, maar het hielp niks. Uiteindelijk duwde ik hem met mijn voet van me af. Toen richtte hij zich volledig op mij. Hij beet me overal: in mijn rug, buik, zij en dijbeen. Het voelde alsof die hond maar één doel had: mij pakken."

Volgens Eric deden de vrouwen niks. De man is woedend en heeft melding gemaakt bij de boswachterij en aangifte gedaan bij de politie. En nu wil hij wandelaars waarschuwen, vertelt hij in bovenstaande video.