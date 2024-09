Meisje (14) zwaargewond na aanval rottweiler in Vlodrop

Een 14-jarig meisje is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt nadat ze is aangevallen door een rottweiler. Het incident gebeurde in het Limburgse dorp Vlodrop. Het meisje is direct naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht en de hond is ingeslapen. Dat meldt De Limburger.

Volgens de opa van het gebeten meisje gaat het om tientallen bijtwonden. "De chirurg in het ziekenhuis van Maastricht die haar heeft geholpen, is bij vijftig gestopt met het tellen van het aantal bijtwonden dat ze heeft. Ze is echt aan flarden gescheurd", laat hij weten aan de krant.

Om dit soort soort vreselijke aanvallen te voorkomen, is er eerder gepleit voor een fokverbod voor bepaalde hondenrassen. Zie bovenstaande video.

Het dier zou ineens de aanval hebben ingezet. Het meisje zou zichzelf uiteindelijk hebben opgesloten in het hok om aan de bijtende rottweiler te ontsnappen.

Het meisje zal voorlopig nog in het ziekenhuis moeten herstellen. Door de bijtwonden in onder andere haar gezicht, benen en armen, zal er onder meer plastische chirurgie nodig zijn, vertelt haar opa.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk of er sprake is van een strafbaar feit. Er wordt onderzoek gedaan naar het incident en gekeken of een strafrechtelijke vervolging van de eigenaar van de hond mogelijk is.