Hond valt baasje aan bij uit de hand gelopen ruzie met partner in Rotterdam

Op de Lange Hilleweg in Rotterdam heeft een hond zijn baasje aangevallen na een ruzie tussen een stel. De politie ontving de melding om 17.03 uur. De ruzie vond plaats in de relationele sfeer en escaleerde toen de hond de man aanviel.

De man liep flinke verwondingen aan beide armen op en er was behoorlijk wat bloedverlies, laat de politie weten aan Hart van Nederland. Het baasje is naar het ziekenhuis voor behandeling. De vrouw is met de hond weggestuurd door de politie.

Beeld: Dion Rotterdam

