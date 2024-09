Wezel in veiligheid gebracht na aanval hond in Zoetermeer

Een wezel is op woensdagochtend aangevallen door een hond in Zoetermeer. De dierenambulance heeft het dier in veiligheid gebracht, het gaat relatief goed met het diertje.

De melding is om iets na half twaalf in de ochtend binnengekomen, zo meldt Dierenambulance Den Haag aan Hart van Nederland. Medewerkers troffen het dier aan met lichte verwondingen.

De wezel is direct naar opvangcentrum Wildopvang Haaglanden in Zoetermeer gebracht. Hoe de hond het diertje te pakken heeft gekregen, is onduidelijk.