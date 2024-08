Dierenambulance dupe van marter: duizenden euro's schade door kapotgebeten kabels

Een marter heeft bij Dierenambulance Nederrijn voor duizenden euro's schade gezorgd. Het roofdiertje heeft bij drie ambulances en een transportbusje de kabels en bekleding kapot geknaagd, waardoor de dierenambulance geen gebruik meer kon maken van de voertuigen.

Een steenmarter ziet eruit zoals op bovenstaande video, waar het dier een pot pindakaas uit een vogelhuisje steelt.

De eerste wagen werd een paar weken terug kapot geknaagd, laat woordvoerder van Dierenambulance Nederrijn Elke de Leeuw weten aan Hart van Nederland. Vorige week donderdag ging de laatste wagen kapot door de marter.

De voertuigen zijn inmiddels weer gemaakt, maar het was wel een flinke kostenpost. "De schade gaat richting de tienduizend euro en de kosten voor de investering richting de vijfduizend euro. We zijn bezig om een crowdfunding op te starten om het te bekostigen", aldus De Leeuw.

Maatregelen

Om te voorkomen dat het weer gebeurt, heeft de dierenambulance maatregelen getroffen. "We hebben roosters en martenverjagers gekocht. Ook hebben we een spray aangeschaft om in de bus te spuiten", zegt De Leeuw. "We hopen dat de huidige maatregelen genoeg zijn, maar ik ben bang van niet."