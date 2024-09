Kat terug na aanval door hond in Assen: 'Maakt het naar omstandigheden goed'

De kat die vorige week woensdag in Assen werd aangevallen door een hond, die later door de politie werd doodgeschoten, is weer terug bij zijn oppas. Dat meldt Anne May van de Dierenambulance Drenthe maandagavond aan Hart van Nederland. De kat liep tijdens de aanval verwondingen op, maar is behandeld en maakt het naar omstandigheden goed.

Het incident gebeurde aan de Prins Bernhardstraat, waar pitbull Luna in gevecht raakte met de kat. Luna greep de kat vast en liet niet meer los. Toegesnelde agenten probeerden de dieren eerst met een stroomstootwapen uit elkaar te halen, maar toen dat niet lukte, besloot een agent de hond dood te schieten.

'Beeld gaat niet van mijn netvlies'

Audrey van der Veen, het baasje van Luna, was na het incident diepbedroefd. "Het beeld komt niet meer van mijn netvlies. Ik blijf zien hoe die agent mijn hond door haar hoofd schoot, nog geen meter bij me vandaan," vertelde ze vorige week donderdag aan Hart van Nederland.

De kat, die er na het incident vandoor ging, is inmiddels terug bij zijn oppas. Zijn eigenaren zijn nog op vakantie, maar de kat wordt tot hun terugkomst verzorgd en lijkt goed te herstellen van de verwondingen.