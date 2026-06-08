OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Veel steun voor limiet van 20 km/u op fietspaden, maar gaat het ook werken?

Panel

Gisteren, 23:04

Link gekopieerd

Een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur op fietspaden kan rekenen op steun van een meerderheid van de Nederlanders. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2612 mensen.

59 procent vindt het een goed idee om een snelheidslimiet in te voeren. Daarbij zegt 39 procent dat die limiet wat hen betreft op alle fietspaden binnen de bebouwde kom mag gelden. De overige 20 procent ziet vooral iets in een maximumsnelheid op drukke of onveilige plekken.

Snelheidsverschillen zorgen voor ergernis

Houten en Amsterdam beginnen met een proef waarbij op sommige fietspaden een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur geldt.

Voor veel fietsers is daar volgens het panelonderzoek ook een duidelijke reden voor. Van de Nederlanders die weleens fietsen, zegt 78 procent dat zij weleens onveilige situaties meemaken door snelheidsverschillen op het fietspad.

Stel Hartvannederland.nl in als voorkeursbron op Google

In de reacties noemen veel deelnemers vooral fatbikes, e-bikes, bakfietsen en wielrenners als oorzaak daarvoor. "Doe wat aan de fatbikes. Verzekeren en helmplicht", schrijft een deelnemer. Een ander noemt juist groepen wielrenners: "Ze rijden vaak 35 tot 40 kilometer per uur."

Ook klinkt regelmatig dat fietspaden simpelweg te smal zijn geworden voor alle verschillende soorten fietsen. "De breedte van de meeste fietspaden is al tientallen jaren hetzelfde, maar de fietsen zijn enorm veranderd", schrijft een respondent.

Twijfels over handhaving

Toch ziet 39 procent niets in een snelheidslimiet. De grootste zorg is de handhaving. Veel deelnemers vragen zich af hoe fietsers überhaupt kunnen weten hoe hard ze rijden en wie daarop moet controleren.

"Goed idee, maar mijns inziens niet uitvoerbaar", schrijft iemand. Een ander zegt: "Het gaat om handhaven. Je kunt van alles bedenken, maar als er niet gehandhaafd wordt, heb je er niets aan."

Ook onder voorstanders bestaan twijfels. Zo vinden meerdere deelnemers 20 kilometer per uur aan de lage kant. "25 zou realistischer zijn", schrijft een respondent.

Juist die vragen moeten de proef in Houten en Amsterdam gaan beantwoorden. Over de proef en de reacties zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Niet harder dan 20 km/u op de fiets: proef van start in Houten
Niet harder dan 20 km/u op de fiets: proef van start in Houten
Vrouw tijdens wandeling aangerand door jongen op fatbike
Vrouw tijdens wandeling aangerand door jongen op fatbike
Proef met maximumsnelheid voor fietsers in Amsterdam en Houten
Proef met maximumsnelheid voor fietsers in Amsterdam en Houten
Kabinet wil minimale leeftijd van 18 jaar voor 'zware e-bakfietsen'
Kabinet wil minimale leeftijd van 18 jaar voor 'zware e-bakfietsen'
Skinnybike wint aan populariteit terwijl fatbike wordt verboden
Skinnybike wint aan populariteit terwijl fatbike wordt verboden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.